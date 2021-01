Klay Thompson, che attacco a Rodney McGruder dopo la partita tra Warriors e Pistons

Klay Thompson riesce a far parlare di sé anche quando non gioca: la guardia dei Golden State Warriors è stata in telecronaca per la partita di ieri notte tra i suoi compagni e i Detroit Pistons, vinta nettamente dai Dubs per 118-91 al Chase Center. Al termine della gara Rodney McGruder, guardia dei Pistons che ha segnato 8 punti in 6′ nel garbage time, ha creato un po’ di parapiglia, andando verso la panchina avversaria per dire qualcosa ad un giocatore degli Warriors.

Gesto non apprezzato da Thompson, che al commento ha lanciato una vera e propria bordata a McGruder: “Questo tipo potrebbe essere fuori dalla NBA molto presto, probabilmente è arrabbiato per quello”.

