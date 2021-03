Klay Thompson ha raccontato per la prima volta come si è procurato l’infortunio al tendine d’Achille

La stagione dei Golden State Warriors è stata parzialmente compromessa ancor prima di iniziare dall’infortunio al tendine d’Achille subito da Klay Thompson durante l’offseason, proprio quando sembrava che il giocatore fosse vicino al rientro in seguito ad un’intera annata saltata a causa della rottura del legamento crociato. Thompson in questi primi mesi di stagione regolare ha spesso seguito la squadra, anche durante le trasferte, ma in occasione della partita casalinga contro gli Utah Jazz ha anche parlato per la prima volta con i giornalisti.

Thompson ha raccontato per la prima volta com’è avvenuto l’infortunio al tendine d’Achille, procurato durante una partitella: “È successo su un pull-up dopo due palleggi. Un movimento che faccio 100 volte al giorno”. Insomma, qualcosa davvero imprevedibile che però ha messo KO per un altro anno la stella degli Warriors.

Klay Thompson, speaking to the media for the first time this season, on how his Achilles tear happened: "It happened on a two-dribble pull up jumpshot. A move I do 100 times a day."

— Anthony Slater (@anthonyVslater) March 14, 2021