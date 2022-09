Steph Curry ha già ampiamente chiarito che intende giocare oltre la durata del suo attuale contratto, ovvero dopo la stagione 2025-26, e Klay Thompson sa esattamente fino a quando. Scusate coloro che dubitano della capacità della superstar dei Golden State Warriors di mantenere il suo attuale livello di gioco fino a quasi 40 anni.

Klay Thompson ha avuto un posto in prima fila nella leggendaria ascesa di Curry nell’ultimo decennio e non ha dubbi che il suo compagno di squadra possa giocare ai livelli di MVP per ancora molte stagioni nella sua carriera, anche dopo aver festeggiato il suo 40esimo compleanno.

“Penso che possa farlo finché vuole. Steph lavora davvero duro, è in ottima forma e adora il gioco. È estremamente competitivo. Penso che Steph possa giocare a questo livello fino ai 40 anni. Il suo gioco è adatto all’invecchiamento. Non è un giocatore potente, cioè è sì potente ma ovviamente il suo gioco si basa su una maggiore qualità. Starà a questi livelli finché vorrà”.

"I think Steph can do this until he's 40." – Klay on how long Steph can play at a high level pic.twitter.com/1JgngR5u6G

— Warriors on NBCS (@NBCSWarriors) September 25, 2022