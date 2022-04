Klay Thompson lancia una sfida agli Warriors in vista di gara-5 con Denver

Finalmente sono iniziati i playoff. I Golden State Warriors hanno perso la loro prima partita contro i Denver Nuggets dopo essere stati in vantaggio per 3 a 0. Ora la squadra sta tornando nella Bay Area per cercare di chiudere i conti davanti al pubblico di casa. Klay Thompson ha parlato dell’importanza di questa prossima partita e della loro mentalità per la gara che potrebbe eliminare definitivamente i Denver Nuggets:

Klay Thompson on winning Game 5:

“We’ve got to go into it like this is a must-win. We’d like to get some rest before the next series, and we don't want to travel back to Denver. We’ve got to come with the mindset that we have something to prove, that it’s a must-win."

— Mark Haynes (@markhaynesnba) April 24, 2022