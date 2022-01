Klay Thompson torna e scrive subito un pezzo di storia dell’NBA

Non ci è voluto molto prima che Klay Thompson lasciasse il segno ancora una volta in NBA. La stella dei Golden State Warriors è tornata dall’infortunio domenica contro i Cleveland Cavaliers e nel frattempo ha fatto la storia della NBA.

La star degli Warriors ha scritto questo risultato durante il terzo quarto in cui ha realizzato tre canestri da tre punti di fila; l’ultimo è stata una tripla che ha fatto la storia e che è stata ufficialmente la 1.800esima bomba della sua carriera.

Klay Thompson has made history in his return. With his two 3-pt FG, he became the second fastest in NBA history to 1.8k career threes.

Thompson reached this milestone in 615 games, and the only person who's done it faster is Stephen Curry (545 games). pic.twitter.com/n5VbiaoLwv

— ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) January 10, 2022