Kobe Bryant fuori dalla Top Ten All-Time, il mondo NBA insorge

Bleacher Report ha nuovamente stilato la classifica dei 100 migliori giocatori di tutti i tempi. Il GOAT, secondo BR, è Michael Jordan, seguito da LeBron James e Kareem Abdul-Jabbar. La cosa che sta facendo discutere però è l’esclusione di Kobe Bryant dalla Top Ten.

TOP 100 NBA PLAYERS OF ALL TIME🐐 1️⃣ MJ

2️⃣ LeBron

3️⃣ Kareem

4️⃣ Magic

5️⃣ Russell

6️⃣ Shaq

7️⃣ Duncan

8️⃣ Bird

9️⃣ Wilt

🔟 Steph

11 Kobe

12 Hakeem

13 KD

14 Oscar

15 West

16 KG

17 Jokić

18 Dirk

19 David Robinson

20 Dr J FULL B/R STAFF RANKINGS HERE: https://t.co/P8hSoAoE1R pic.twitter.com/kq47DdXzYC — Bleacher Report (@BleacherReport) July 14, 2025

Un posizionamento all’11° posto che ha scandalizzato il mondo NBA. Shaquille O’Neal l’ha definita una scelta “criminale”, mentre Dwyane Wade ha detto: “Classifica stilata da chi non ha mai giocato a basket, men che meno al nostro livello. Chi ha affrontato Kobe non lo metterebbe mai fuori dal podio”.

Sulla redazione di BR sono piovute critiche e così i giornalisti hanno scritto un articolo per spiegare la loro decisione. I motivi principali sono la differenza fra l’apice e la fine della carriera di Kobe, il fatto che Shaq avrebbe avuto un ruolo più importante nel three-peat dei Lakers. Dopodiché la maggior durata delle dinastie dei giocatori in Top Ten, le statistiche migliori di alcuni concorrenti e la necessità di ribadire che le carriere dei primi dieci sono state tutt’altro che anonime. Con tutto il rispetto, a noi la spiegazione non ha convinto.