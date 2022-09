LeBron James e Dwyane Wade saranno protagonisti di un documentario sulla squadra di basket olimpica maschile degli Stati Uniti del 2008. Il documentario si chiamerà “The Redeem Team” e uscirà il 7 ottobre su Netflix. Lo sceneggiato includerà filmati d’archivio delle interviste a Kobe Bryant. Sabato è emerso un video in cui Kobe parlava di Pau Gasol.

In 2004, the US Olympic Men's Basketball team lost the gold and sought redemption in Beijing 2008. @KingJames, @DwyaneWade, and Kobe Bryant led The Redeem Team. This is that story. #TUDUM pic.twitter.com/95MCsOQ6h3

— Netflix (@netflix) September 24, 2022