“Kobe – Una storia italiana”, da domani il docu su di Prime Video

Quella di Kobe Bryant è una storia di enorme successo ed è stata chiusa in modo repentino il 26 gennaio 2020, quando un incidente in elicottero gli è costata la vita. Ed è anche la vicenda di un ragazzino cresciuto in Italia e poi diventato uno dei più grandi giocatori di basket di sempre. Proprio le radici italiane sono al centro del documentario‘Kobe – Una storia italiana’, che esce in streaming su Amazon Prime Video giovedì 15 settembre.

Kobe Bryant – Una storia italiana

Nato a Philadelphia il 23 agosto 1978, Kobe Bryant era figlio di un giocatore NBA Joe Bryant, che chiuse la carriera in Italia. Così Kobe trascorse nel nostro paese diversi anni (da quando ne aveva sei fino ai tredici), spostandosi nelle città dei club in cui giocava il padre: Rieti, Reggio Calabria, Pistoia, Reggio Emilia, attraversando la provincia italiana e sperimentando molte delle passioni dei suoi coetanei. Vedi le partite nei campetti, la pastasciutta e anche il calcio ( è tifoso del Milan).

Il legame strettissimo con il nostro paese è al centro del documentario scritto da Giovanni Filippetto e diretto da Jesus Garces Lambert. Entrambi vantano una certa esperienza come documentaristi: Filippetto ha per esempio scritto il docu sull’imprenditore Sergio Marchionne uscito nel 2021, mentre Lambert è stato il regista di quello sul pittore Caravaggio (2018). Insieme hanno realizzato un film che intende raccontare”la storia del giovane Black Mamba, l’adolescente che conquistò l’Italia del basket e che rimase stregato dal nostro Paese” (il virgolettato viene dalla sinossi ufficiale).

