Non solo il roster, ma anche tutto lo staff dei Brooklyn Nets continua ad acquisire nuovi elementi.

Come riportato da Shams Charania, i Nets di coch Steve Nash potrnno ora contare anche sull’ex guardia NBA Kyle Korver che ricoprirà il ruolo di player development assistant coach.

After 17 NBA seasons, one-time All-Star Kyle Korver is joining the Brooklyn Nets as a player development assistant coach on Steve Nash’s staff, sources tell @TheAthletic @Stadium.

— Shams Charania (@ShamsCharania) August 12, 2021