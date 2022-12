Kostas Antetokounmpo ha un accordo verbale con una big di EuroLega

Dopo il taglio di ieri sera da parte dei Chicago Bulls, per Kostas Antetokounmpo si era iniziato a parlare subito di ritorno in Europa. Ora, secondo SDNA, il greco avrebbe già trovato un accordo verbale con il Fenerbahçe, una delle squadre che era stato menzionate nei rumors.

Antetokounmpo aveva giocato in EuroLega nella passata stagione con l’Asvel, segnando 5.4 punti di media. Poi il ritorno in NBA, dove aveva firmato un two-way contract con i Bulls, per i quali però non è mai sceso in campo, rimanendo tutto il tempo in G-League.

Il Fenerbahçe è attualmente capolista in EuroLega, a pari col Monaco e il Barcellona, con 10 vittorie in 14 partite. I turchi nell’ultima settimana si sono fatti raggiungere perdendo entrambe le gare.