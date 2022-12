Kostas Antetokounmpo tagliato dai Bulls, ora ritorno in Europa?

La NBA perde uno dei fratelli Antetokounmpo, almeno per ora, visto che i Chicago Bulls hanno tagliato Kostas. Il fratellino di Giannis in estate aveva firmato un two-way contract con i Bulls, che ora però gli hanno preferito Carlik Jones. L’ennesima delusione per Kostas in NBA, visto che il classe 1997 in tre stagioni oltreoceano ha disputato un totale di 22 partite.

Di mezzo, nella scorsa stagione, un’esperienza in EuroLega con l’Asvel segnando 5.4 punti di media. Kostas Antetokounmpo adesso potrebbe tornare in Europa, forse definitivamente: nelle scorse ore, prima del taglio, si era parlato di Fenerbahçe, Panathinaikos e Maccabi Tel-Aviv come squadre interessate.