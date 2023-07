Kostas Sloukas passa al “nemico”: firma col Panathinaikos

Ieri la rottura definitiva e il saluto all’Olympiacos, ma Kostas Sloukas non dovrà cambiare nemmeno appartamento. Come riportato da gazzetta.gr, il playmaker ellenico ha un accordo triennale con il Panathinaikos per diventare il nuovo regista di Ergin Ataman. Il contratto ammonterebbe a 9 milioni di euro complessivi.

Sloukas, che nelle ultime settimane era stato anche debolmente accostato a Milano, nell’ultima stagione ha portato l’Olympiacos alle Final Four di EuroLega con 11.0 punti e 5.6 assist di media. Non è il primo giocatore che passa da una parte all’altra di Atene, ma Sloukas negli anni era diventato una sorta di bandiera biancorossa, avendo giocato al Pireo dal 2008 al 2010, dal 2011 al 2015 e negli ultimi tre anni.

Con l’Olympiacos, Kostas Sloukas ha vinto 4 campionati ellenici, 3 Coppe di Grecia e 2 EuroLeghe.