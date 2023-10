Kristaps Porzingis, debutto da sogno con i Boston Celtics!

Kristaps Porzingis ha fatto un esordio folgorante con i Boston Celtics, superando il record di Dominique Wilkins, stabilito nel 1994.

Nella vittoria per 108 a 104 contro i New York Knicks, Porzingis ha chiuso la partita con 30 punti (3/6 da 2, 5/9 da 3, 9/10 ai liberi), 8 rimbalzi, 4 stoppate e 1 palla persa.

Porzingis ha stabilito il nuovo record di punti in un esordio con i Boston Celtics, superando i 25 di Dominique Wilkins, stabilito quasi 30 anni fa.

“È stato fantastico”, ha ammesso Porzingis a Tim Bontemps di ESPN. “È stato fantastico, non voglio mentire. Giocare qui al Garden è sempre speciale come squadra di casa, ovviamente, ma anche in trasferta è davvero divertente”.

“A un certo punto, quando i tifosi si sono scatenati, si è scatenato il finimondo e hanno fatto la rimonta. Ma abbiamo mantenuto la calma e la concentrazione e siamo riusciti a finire la partita. Nel complesso è stata una partita divertente”, ha aggiunto il lettone Kristaps Porzingis.

