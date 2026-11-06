Kristaps Porzingis ha deciso di lasciare il basket per prendersi cura della sua salute

Kristaps Porzingis ha alla fine preso la decisione più pesante tra quelle sul tavolo: lasciare il basket, almeno momentaneamente ma forse anche del tutto. Il lungo lettone non è mai sceso in campo in questo inizio di stagione e da numerosi mesi è affetto dalla POTS (Postural Orthostatic Tachycardia Syndrome), una sindrome che gli fa venire la tachicardia quando si alza in piedi, chiaramente invalidante per chiunque, soprattutto per un atleta.

Sebbene resti sotto contratto con i Golden State Warriors, Porzingis ha postato una nota ufficiale in cui annuncia di dover allontanarsi dalla pallacanestro per dare priorità alla propria salute. “Volevo affrontare questa stagione con il gruppo, ma man mano cercavo di entrare in condizione il mio corpo non rispondeva come avrebbe dovuto. Sto bene, ma so a che punto dovrei essere e al momento non ci sono, non per performare al livello che mi aspetto da me stesso. Ho quindi deciso di dare priorità alla mia salute e allontanarmi dal gioco che amo. In questa situazione voglio mostrare il massimo rispetto per i Golden State Warriors e lavorare con loro per trovare una soluzione che abbia senso. Sono grato alla mia famiglia e alle persone a me vicine per esserci sempre state. Grazie a tutti per il supporto” ha scritto Porzingis nel comunicato.

A soli 31 anni quindi Kristaps Porzingis lascia il basket, dopo una carriera iniziata nel 2012 a Siviglia e poi trascorsa per la maggior parte in NBA, tra New York Knicks, Dallas Mavericks, Washington Wizards, Boston Celtics, Atlanta Hawks e appunto Warriors. Campione NBA nel 2024 con i Celtics, Porzingis ha segnato 19.5 punti con 7.6 rimbalzi di media in 533 partite NBA.