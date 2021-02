Kuba Wojciechowski: “Felice di essere stato utile alla squadra, ma la strada è lunga”

Esordio più che positivo per l’ultima aggiunta al roster dell’Olimpia Milano, il centro naturalizzato italiano Kuba Wojciechowski, autore di una gara da 10 punti e 5 rimbalzi in 11 minuti di utilizzo nel match contro Reggio Emilia. Di seguito le sue dichiarazioni ai microfoni di Eurosport.

Sono molto felice di essere stato utile alla squadra, ma soprattutto sono contento per la vittoria. Sono qui da poco, ho ancora da fare, conoscere i compagni e capire cosa il coach vuole da me. Non mi voglio accontentare, ci sono tante partite da fare, soprattutto in campionato. Sono contento di essere stato utile.