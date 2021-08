In una lunga intervista intitolata “To My Lakers Family” rilasciata al The Players’ Tribune Kyle Kuzma, nuovo giocatore dei Washington Wizards, ha ripercorso i suoi anni nella città degli angeli. In particolare, Kuzma ha rivelato tutta una serie di storie e aneddoti e la più interessante è quella riguardo il suo primissimo allenamento assieme a Kobe Bryant.

Ecco il ricordo di Kuz di quel giorno:

“Mi sveglio super, super presto. Saranno state tipo le 5:45 ed esco di casa per le 6:30. Non c’è nessuno sulla strada, quindi accelero un po’ per arrivare a Newport perché non vedo l’ora. E ho appena avuto questa visione di Kobe nella mia testa, lui che era in palestra presto, già lì e mi aspettava e sudava. Arrivo verso le 7:15. Quarantacinque minuti di anticipo. Ovviamente, questo fo***to ragazzo non si fa vedere fino alle 8:05 – e abbiamo un allenamento alle otto! Ed è andato tutto bene, ma solo esilarante per me perché sono ovviamente come se stesse sudando proiettili che Kobe sarebbe arrivato lì prima di me.

Iniziamo l’allenamento, poco da dire è stato letteralmente il più duro che abbia mai fatto in vita mia.

E mi sono detto: “È agosto, siamo abbastanza vicini alla stagione e in questo periodo penso di essere in una discreta forma fisica. Sto correndo, sto facendo salite, sto facendo un sacco di cose per migliorare la mia condizione”. Ma Kobe mi diceva: “Va bene, ora faremo questo movimento, vai fai questo. Dobbiamo fare 25 ripetizioni di ogni singolo movimento”. Ecco, mediamente in palestra ne fai 10, o 12. Noi ne stavamo facendo 25 di ognuno. Una volta finito l’allenamento ero completamente, ma completamente, distrutto, stanco morto. E lì per lì ho anche pensato di aver fatto il peggior allenamento della mia vita perché ero stanco e sbagliato tiri su tiri. Ma sai, finiamo forte, ci stringiamo la mano e ce ne andiamo.

Il giorno dopo incontro il GM dei Lakers Rob Pelinka, e lui mi dice: “Oh amico, Kobe ha detto che avete fatto un ottimo allenamento. Ha detto che eri davvero in ottima forma“. E io ero incredulo, non potevo credere che l’avesse detto davvero.

È stato molto divertente.

Un piccolo complimento da Kobe è davvero tutto ciò che serve. Racconterò ai miei nipoti di quando Kobe ha detto che ero in forma. Sono delle cose che davvero conservi nella memoria per sempre.