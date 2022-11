I Los Angeles Lakers sono stati campioni NBA nel 2020 dopo essere stati l’ultima squadra rimasta nella bolla di Orlando e Kyle Kuzma ha giocato un ruolo chiave in quella squadra. È uscito dalla panchina come sesto uomo dei Lakers con una media di 10 punti a partita e 3,1 rimbalzi mentre tirava con il 43% dal campo. E domenica Kuzma è andato su Twitter per dichiarare che quei Lakers si sarebbero ripetuti come campioni la stagione successiva se fossero rimasti in salute.

We would of repeat if we were healthy — kuz (@kylekuzma) November 27, 2022

I Lakers 2019-2020 sono stati una delle migliori squadre difensive della NBA. Erano quarti in campionato per punti avversari a partita a 107,6 e terzi in valutazione difensiva a 106,3. Finirono 52-19 e furono primi nella Western Conference. Hanno perso solo tre partite prima di raggiungere le Finals e eliminare i Miami Heat in sei gare.

L’anno successivo, però, i Lakers sono stati colpiti da moltissimi infortuni. LeBron James ha saltato 37 partite e Anthony Davis 42 gare mentre i Lakers sono inciampati in un record di 42-30 e il settimo posto nella Western Conference.

La speranza è che i Lakers possano tornare presto al livello del 2019-2020, anche se quest’anno hanno iniziato davvero molto male.

