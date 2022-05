Kyle Hines è ancora una volta il Difensore dell’Anno in Eurolega

Per la terza volta in carriera, Kyle Hines è stato nominato Difensore dell’Anno della stagione di Eurolega. Al lungo americano dell’Olimpia Milano era già capitato nel 2016 e nel 2018, quando giocava col CSKA Mosca. Un’ulteriore coronazione della carriera di uno dei migliori lunghi europei visti in Europa negli ultimi decenni.

Hines in stagione ha mantenuto 8.0 punti e 5.3 rimbalzi di media, anche se spesso il suo impatto in difesa non si traduce nelle classiche statistiche. Anche grazie a lui Milano ha chiuso quarta in stagione regolare, venendo poi eliminata ai Playoff dall’Efes.

He doesn’t get older, he gets better! @SirHines has been voted as the Turkish Airlines EuroLeague Best Defender for the 2021/22 season 🛑 ✋

The @OlimpiaMI1936 man becomes a three-time winner of the award! #EveryGameMatters pic.twitter.com/rpqbdMU5lX

— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) May 10, 2022