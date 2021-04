Stasera Kyle Hines e coach Andrea Trinchieri si affronteranno da avversari al Forum, in Gara-1 dei Playoff di Eurolega tra l’Olimpia Milano e il Bayern Monaco. I due si sono conosciuti ormai più di un decennio fa, condividendo la stagione 2008-09 al Veroli Basket in Serie A2. Fu trampolino di lancio per entrambi. Hines, dopo una seconda stagione in Ciociaria, firmò per Bamberg e successivamente per corazzate come Olympiacos e CSKA Mosca. Trinchieri invece ricevette la panchina della Pallacanestro Cantù in Serie A.

Intervistato dal Corriere dello Sport in edicola oggi, Kyle Hines ha ricordato il suo primo incontro con Trinchieri risalente al 2008 a Las Vegas. Dopo 4 anni a Grennsboro in NCAA, il lungo americano non fu infatti scelto al Draft NBA 2008 e si ritrovò alla Summer League di Las Vegas, ricevendo l’offerta di Veroli tramite Trinchieri. Non fu però un contesto di classe, quello in cui Hines si incontrò con l’allenatore:

Ci incontrammo per la prima volta nel 2008 a Las Vegas. Mi invitò a cena da McDonald’s, per me fu un po’ strano. Mi aspettavo un ristorante di classe, visto che avrei dovuto firmare il mio primo contratto. Invece eravamo davanti ad un cheeseburger a discutere del Veroli Basket, la sua squadra. Ma fu convincente, mi trasferì tutta la sua energia.

