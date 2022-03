Kyle Hines e Milano, si tratta il rinnovo del contratto

Nei mesi scorsi Kyle Hines aveva anche ipotizzato il ritiro al termine dell’accordo con l’Olimpia Milano, in scadenza in estate. Il veterano americano, 36 anni a settembre, sembra però ora indirizzato verso un rinnovo con i biancorossi. Secondo BasketNews.com, Hines avrebbe iniziato le trattative per un prolungamento contrattuale con l’Olimpia e ci sarebbe ottimismo per un accordo entro la fine di questa stagione.

In questa stagione Kyle Hines sta mantenendo 8.1 punti e 5.2 rimbalzi di media in Eurolega, dove Milano è già qualificata per i Playoff. Nelle prossime settimane dovrebbero partire le trattative anche per i rinnovi di altri due veterani, Luigi Datome e Sergio Rodriguez, entrambi in scadenza in estate.