Kyle Hines ha deciso: rimarrà a Milano un altro anno, è ufficiale

“Milano è una seconda casa per me e la mia famiglia”: con queste parole Kyle Hines ha annunciato la propria scelta di vestire la canottina biancorossa per un’altra stagione. Dopo un’annata altalenante, conclusasi con le buone prestazioni della serie della finale playoff, il #42 ha dunque deciso di prolungare ufficialmente il proprio contratto con l’Olimpia fino al 2024, affermando di essere “felice di poter rimanere per un’altra stagione” e di voler “rendere ancora più orgogliosi i tifosi dell’Olimpia, lottando per altre vittorie e per rendere sempre più grande il nome di questo club”.

Con la canotta di Milano, il centro statunitense ha collezionato 76 presenze mettendo a referto 596 punti, vincendo due scudetti e altrettante coppe nazionali, a cui va ad aggiungersi la Supercoppa Italiana ottenuta nel 2020. Lo scorso anno per lui sono arrivati anche due importanti traguardi personali: nel 2022 Hines ha ottenuto per la terza volta in carriera il premio di miglior difensore di EuroLega, a cui si è poi aggiunto il titolo di miglior difensore delle LBA Finals.

Una notizia, quella del rinnovo di Hines, che non poteva che essere accolta con il sorriso in casa EA7. Lo confermano le parole del GM della società milanese Christos Stavropoulos, il quale ha ribadito come Kyle Hines sia “una parte importante della nostra famiglia, una persona che ci ha permesso di costruire le basi morali e tecniche della nostra squadra, valori che vanno oltre le vittorie”.

Fonte foto: Olimpia Milano