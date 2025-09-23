Kyle Hines ha iniziato la carriera dirigenziale

Nuova avventura professionale per Kyle Hines. L’ex Olimpia Milano resta nella galassia dei Brooklyn Nets ma cambia mansione.
Lo scorso anno Hines era nello staff tecnico dei Nets occupandosi prevalentemente dello sviluppo individuale dei giocatori. Adesso lo aspetta l’ambito dirigenziale. Diventerà, infatti, assistente general manager dei Long Island Nets, la franchigia di G-League affiliata a Brooklyn.
Lo ha annunciato la squadra tramite i suoi canali social, ufficializzando anche l’arrivo di Kory Jones nello stesso ruolo di Hines.
