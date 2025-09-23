Kyle Hines ha iniziato la carriera dirigenziale

Home NBA News
Roberto CaporilliLascia un Commento su Kyle Hines ha iniziato la carriera dirigenziale

Nuova avventura professionale per Kyle Hines. L’ex Olimpia Milano resta nella galassia dei Brooklyn Nets ma cambia mansione.

Lo scorso anno Hines era nello staff tecnico dei Nets occupandosi prevalentemente dello sviluppo individuale dei giocatori. Adesso lo aspetta l’ambito dirigenziale. Diventerà, infatti, assistente general manager dei Long Island Nets, la franchigia di G-League affiliata a Brooklyn.

Lo ha annunciato la squadra tramite i suoi canali social, ufficializzando anche l’arrivo di Kory Jones nello stesso ruolo di Hines.

 

Visualizza questo post su Instagram

 

Un post condiviso da Long Island Nets (@longislandnets)

Roberto Caporilli
Latest posts by Roberto Caporilli (see all)

Related Posts

Brooklyn Nets Hapoel Gerusalemme

I Brooklyn Nets ospiteranno l’Hapoel Gerusalemme in preseason

Alessandro Saraceno
porter jr

Denver Nuggets, ceduto Michael Porter Jr ai Brooklyn Nets

Francesco Manzi
Tatum Boston Celtics Cleveland Cavaliers nba

NBA: i primi verdetti tra qualificazioni ai playoff ed eliminazioni

Alessandro Saraceno

Lascia un commento

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.