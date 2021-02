Kyle Hines: “Ho sempre voluto giocare la Coppa Italia. Scudetto? Dovremo vedercela con Venezia”

Kyle Hines è stato tra i migliori giocatori dell’Olimpia Milano nella Coppa Italia appena conclusa e vinta dai biancorossi. Per il lungo americano, vincitore di quasi ogni trofeo in Europa, è stata la prima Coppa Italia della carriera e anche la prima disputata, visto che nei suoi anni a Veroli si era limitato a conquistare una promozione in A.

“Ho sempre voluto giocare la Coppa Italia, ricordo il fascino e l’eccitazione che mi suscitava guardarne le partite. Farne parte è sempre stato un obiettivo della mia carriera e un sogno. Ovviamente vincerla con Milano insieme a questo gruppo significa ancora di più” ha commentato Hines in un’intervista a Repubblica.

Nell’ambito della stessa intervista, il due volte campione di Eurolega ha anche parlato della corsa Scudetto, “dimenticandosi” forse della Virtus Bologna, eliminata al primo turno delle Final Eight: “Dobbiamo giocare bene ed essere performanti, soprattutto in momenti chiave come è stata la Coppa Italia. Scudetto? Sappiamo che per vincerlo dovremo misurarci con Venezia“.

Foto: Olimpia Milano

Milano. Laureato in Gestione del Lavoro e Comunicazione per le Organizzazioni all’Università Cattolica, ho fondato BasketUniverso nel 2011. Sì, tifo Orlando Magic e faccio di tutto per non nasconderlo.