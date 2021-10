Kyle Hines, ipotesi ritiro alla fine di questa stagione

Kyle Hines ha da poco compiuto 35 anni e, nonostante questo, rimane un giocatore fondamentale per l’Olimpia Milano in Eurolega. L’americano, quattro volte campione d’Europa, potrebbe però essere giunto alla fine della sua carriera. È stato lo stesso Hines a menzionare questa ipotesi durante il podcast di Eurohoops, EurohooPOD.

“Questa potrebbe essere l’ultima stagione della mia carriera. Non sono sicuro di continuare, perché non si vedono molti americani di 35-36 ancora in Eurolega” ha dichiarato Hines. Motivazioni che comunque non hanno nulla a che fare con Milano, dove Kyle Hines gioca da un anno e dove ha già vinto la Coppa Italia l’anno scorso. “Io e coach Messina abbiamo un ottimo rapporto. Alla mia famiglia piace molto la città di Milano. Ci piace lo stile di vita e vivere qui. Mi trovo bene con i compagni e anche col club, mi sono goduti i successi che abbiamo avuto. Se fosse per me, ovviamente mi piacerebbero rimanere qui il più a lungo possibile” ha aggiunto l’ex CSKA.