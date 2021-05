Kyle Hines miglior difensore del secolo? Ettore Messina è d’accordo

C’è ancora grande entusiasmo in casa Olimpia Milano per il raggiungimento delle Final Four di Eurolega per la prima volta dopo 29 anni. Poco fa l’account Instagram del club ha condiviso la foto di una delle giocate più importanti di Gara-5: la “stoppata” di Kyle Hines su Wade Baldwin IV a 8 secondi dalla fine, con il Bayern Monaco a -2. Gli arbitri hanno fischiato contesa, vinta proprio da Hines.

“Difensore del Secolo. Caso chiuso” ha scritto Milano su Instagram. Un’incoronazione che ha avuto il favore anche di Ettore Messina nei commenti: “Sicuramente!”, ha scritto il coach italiano che prima dell’Olimpia aveva già allenato Kyle Hines al CSKA Mosca.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Olimpia Milano (@olimpiamilano1936)

Milano. Laureato in Gestione del Lavoro e Comunicazione per le Organizzazioni all’Università Cattolica, ho fondato BasketUniverso nel 2011. Sì, tifo Orlando Magic e faccio di tutto per non nasconderlo.