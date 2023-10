Kyle Kuzma crede che Nike stia rovinando la magia delle maglie NBA

Nike è tornata ad essere sponsor tecnico della NBA nel 2017, con un contratto di 8 anni che quindi si esaurirà nel 2025. La grossa novità introdotta dallo Swoosh in questi anni sono state le maglie City Edition: ogni stagione, tutte le squadre NBA hanno una nuova maglia speciale che spesso si lega alla storia della franchigia, della città o dello Stato in cui gioca. Insomma, qualsiasi squadra ogni anno ha almeno una nuova divisa, a volte simile alla City Edition precedente, altre volte completamente nuova. A queste maglie si aggiungono le Classic Edition, dei remake delle maglie storiche di alcune franchigie.

Una strategia che sicuramente incrementa le vendite, ma spesso lascia anche spazio a risultati deludenti e maglie davvero poco riuscite. Sembra pensarla così anche Kyle Kuzma, che nelle scorse ore ha commentato con amarezza la nuova City Edition dei Los Angeles Clippers, apparsa sui social in un leak.

“Nike sta rovinando la nostalgia delle maglie, ogni anno ce n’è una nuova e si perde la brand identity delle squadre” ha commentato Kuzma su X. Un pensiero a dir la verità anche abbastanza diffuso nel mondo cestistico. Per ogni nuova divisa molto accattivante, ce ne sono infatti diverse egualmente dimenticabili.

Nike is ruining the nostalgia of jerseys, every year it’s a new jersey and what gets lost is brand identity. https://t.co/oVq40s3a5t

