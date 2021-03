Kyle Kuzma: “L’MVP è un premio politico, altrimenti LeBron ne avrebbe vinti una decina”

Nonostante sia considerato uno dei migliori giocatori di sempre, da alcuni addirittura il migliore in assoluto, LeBron James non vince un titolo di MVP della stagione regolare dal 2013, quando ancora era ai Miami Heat. In totale l’attuale stella dei Los Angeles Lakers ne ha collezionati 4 in carriera, numero che anche secondo lui sarebbe inferiore a quelli che realmente avrebbe meritato.

Di parere ancora più netto è però stato Kyle Kuzma il quale, dopo la vittoria sugli Hornets con 37 punti di James, ha provato a spiegare perché finora LeBron abbia vinto “solo” 4 MVP e quanti in realtà ne avrebbe meritati secondo lui:

L’MVP della NBA è un premio molto politico. LeBron sarebbe dovuto essere l’MVP almeno 8, 9, 10 volte. Lo sanno tutti.

