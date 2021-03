Kyle Kuzma parte dalla panchina, nonostante l’infortunio di Anthony Davis: ecco la sua reazione

Kyle Kuzma è uscito ancora una volta dalla panchina domenica contro i Golden State Warriors. Questo è la terza partita consecutiva in cui l’ala dei Los Angeles Lakers non parte in quintetto, nonostante Anthony Davis sia ancora fuori per infortunio.

Il 25enne ha concluso con delle discrete statistiche: 12 punti e 11 rimbalzi in 20 minuti nella loro vittoria per 117 a 91 sugli Warriors.

Kyle Kuzma on managing to have similar production off the bench (12 points, 11 rebounds tonight in 20 minutes) than he did as a starter w/AD out, which wasn’t often the case last year:

"I just gotta control what I can control."

— Mike Trudell (@LakersReporter) March 1, 2021