Kyle Kuzma rinnova con i Lakers: il commento di LeBron James su Twitter

Kyle Kuzma è l’unico superstite dello “young core” trovato da LeBron James al suo arrivo ai Los Angeles Lakers nel 2018: l’ala ha appena rinnovato il proprio contratto con i giallo-viola, che sarebbe scaduto nel 2021, firmando un nuovo triennale. E tra i primi a reagire all’accordo c’è stato proprio James, via Twitter.

La stella dei Lakers ha commentato con gioia la notizia, mettendo però le mani avanti: la prossima cena dovrà offrirla Kuzma. “Congratulazioni, fratello! La prossima cena la offrirai sicuramente tu! Cronache di vino” ha scritto LeBron.

KUUUUUZZZZZZZZZZZ!!! Congrats bro!!! Next dinner on you for sure! Vino chronicles 🤣🤣 @kylekuzma https://t.co/anaseyjXIl

— LeBron James (@KingJames) December 20, 2020