Kyle Kuzma rinnova con i Los Angeles Lakers con un triennale

Ad un giorno dalla deadline, la scadenza era infatti fissata per domani, i Los Angeles Lakers hanno trovato l’accordo per il rinnovo del contratto di Kyle Kuzma, che scadeva nel 2021. L’ala ha optato per un triennale da 40 milioni di dollari complessivi con Player Option sull’ultimo anno, cosa insolita per un giocatore che esce dal rookie contract.

Kuzma nell’ultima stagione ha vinto il titolo con i giallo-viola, segnando 12.8 punti di media.

Player option on a non-max rookie extension is a first in league, a creative wrinkle that allows Kuzma into unrestricted free agency in his prime at 28. Smart move and great benefit for Kuzma should he out-perform this deal headed into summer of 2023.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) December 20, 2020