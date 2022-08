Kyle Kuzma, show nello Utah Pro-Am Powder League Showcase

In questi giorni si parla spesso dei tornei estivi che si stanno disputando negli Stati Uniti con i giocatori NBA coinvolti. Qualche settimana fa aveva fatto grande scalpore la partecipazione di LeBron James alla Drew League, ma si è discusso anche dei 50 punti di Paolo Banchero a Seattle, del litigio di quest’ultimo con Dejounte Murray in un altro torneo oppure del flop del trio dei Knicks. Dal canto suo invece Kyle Kuzma, reduce da una stagione positiva a livello personale a Washington, ha dato spettacolo allo Utah Pro-Am Powder League Showcase.

L’ex Lakers ha messo a segno 67 punti contro la squadra di Scottie Barnes, Rookie of the Year in carica, e Kentavious Caldwell-Pope. In più, Kuzma ha aggiunto 14 rimbalzi e 9 assist, flirtando con la tripla-doppia.

Kyle Kuzma dropped 67 points at the Utah Pro-Am Powder League Showcase 🤯 (via @PowderLeague)pic.twitter.com/V6KOpnRLNj — ClutchPoints (@ClutchPointsApp) August 10, 2022