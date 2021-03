Kyle Kuzma si inventa una scusa esilarante per giustificare il suo airball dal tiro libero

I Los Angeles Lakers hanno sconfitto i Golden State Warriors dominando in lungo ed in largo: nonostante l’assenza di Anthony Davis, i gialloviola hanno prevalso 128-97 grazie ai 27 punti di Montrezl Harrell, la tripla doppia da 22+10+11 di LeBron James e i 17 punti segnati da Kyle Kuzma.

Lo stesso Kuzma è stato protagonista di uno scivolone durante il secondo quarto, quando ha mancato il canestro tirando un tiro libero a causa di un fallo tecnico fischiato agli Warriors:

The Warriors’ bench after the air ball 💀 💀 💀 pic.twitter.com/lLqUr9NbTg

La giustificazione di Kuzma: “Ho sentito una scossa di terremoto mentre tiravo. Ho sentito tremare il parquet e mi sono spaventato“. Ovviamente nessun movimento tellurico è stato riscontrato dai sismologi durante l’incontro: cosa non si fa per giustificare una figuraccia…

Kyle Kuzma blamed his airball free throw to an apparent earthquake in San Francisco: “Started rumbling and I got scared.”

— Mark Medina (@MarkG_Medina) March 16, 2021