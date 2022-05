Kyle Lowry ha giocato una delle peggiori gare di sempre nei playoff NBA

I Miami Heat sono in svantaggio per la prima volta nelle loro serie di finali della Eastern Conference contro i Boston Celtics, e Kyle Lowry e Max Strus non hanno certamente dato alla squadra la possibilità di lottare per questo match NBA.

Boston ha vinto Gara-5 in modo convincente, 93 a 80. Tuttavia, più della sgommata nel terzo quarto dei Celtics, la storia più importante del match NBA è stata la prestazione di Kyle Lowry e Max Strus. I due sono partiti in quintetto per gli Heat e hanno fatto malissimo con una performance storicamente pessima. Insieme hanno chiuso con 0 su 15 dal campo, che è la peggiore partita al tiro nella storia dei playoff per due giocatori che sono presenti alla palla a due, secondo ESPN Stats and Info.

Kyle Lowry and Max Strus went a combined 0-15 in Game 5. According to @EliasSports, that's the worst 0-fer for a starting backcourt in playoff game since starters were officially tracked in 1970-71. pic.twitter.com/PiGKhQQAA3 — ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) May 26, 2022

Come potete ben immaginare, vincere una partita con due titolari che fanno così male è praticamente impossibile. Specialmente si ti trovi ai playoff NBA. L’unica speranza per i Miami Heat è che i due giocatori si riprendano in vista della decisiva gara-6. Perché altrimenti l’eliminazione è l’unica alternativa, con i Boston Celtics che andrebbero dritti alle Finals contro la vincente tra Golden State Warriors e Dallas Mavericks. Vediamo cosa accadrà tra un paio di notti.

