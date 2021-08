Kyle Lowry sarà il primo Raptor a cui verrà ritirata la maglia?

9 stagioni. 601 presenze e 10540 punti in regular season. 6 convocazioni all’All Star Game. 1 titolo NBA.

Kyle Lowry lascia ufficialmente i Toronto Raptors per affrontare una nuova avventura con i Miami Heat.

Il contratto da 85 milioni per i prossimi tre anni lascia intendere come Lowry, nonostante abbia 35 anni, siano ben lontano dal pensare al ritiro. Jared Weiss, giornalista di “The Athletic“, in questi giorni ha intervistato Larry Tanenbaum, presidente di Maple Leaf Sports and Entertainment e proprietario dei Toronto Raptors.

Nell’articolo scritto da Weiss si legge del futuro e delle ambizioni della franchigia e del rinnovo di Masai Ujiri. Non manca anche una considerazione finale su Kyle Lowry e su quello che ha rappresentato per la storia dei Raptors.

Tanenbaum è stato molto chiaro:

“Amo Kyle profondamente. Quando ha preso quella decisione mi ha chiamato, ne abbiamo parlato ed ero così felice per lui.

So che un giorno tornerà. Terminerà la sua carriera da Raptor e la sua maglia sarà ritirata.” “Sarà il primo Raptor ad avere questo onore“.