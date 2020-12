Kyle Lowry spiega il perché del terribile inizio di stagione dei Toronto Raptors

Kyle Lowry è decisamente scontento del pessimo inizio dei Toronto Raptors nella stagione 2020-2021, i quali hanno perso tutte e 3 le gare disputate. Le frustrazioni all’interno dell’organizzazione Raps continuano ad aumentare e Lowry ha attribuito i problemi del team alla loro scarsa conoscenza.

“Ci sono tanti problemi, amico. È una nuova squadra, una nuova situazione per tutti. Penso che siamo mentalmente duri, penso solo che non siamo tutti sulla stessa pagina. Non siamo tutti sulla stessa pagina, ma stiamo lavorando per arrivarci”.

https://twitter.com/JLew1050/status/1344127298996461568

I commenti di Kyle Lowry arrivano dopo la sconfitta per 100 a 93 dei Raptors per mano dei Philadelphia 76ers alla Wells Fargo Arena di questa notte. Questa è la loro terza sconfitta consecutiva dopo aver perso partite punto a punto contro i New Orleans Pelicans e i San Antonio Spurs all’inizio della stagione.

