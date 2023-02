Kyrie Irving, arriva anche la reazione di LeBron James

I Los Angeles Lakers sono sicuramente i primi indiziati per arrivare a Kyrie Irving, ed erano stati a lui accostati anche la scorsa estate. Se non faranno una trade per Irving, probabilmente cercheranno di firmarlo in estate, quando sarà free agent, sfruttando lo spazio che libererà la scadenza del contratto di Russell Westbrook. La notizia del mancato rinnovo con i Nets è stata accolta con grande gioia da LeBron James, che non ha nascosto il proprio hype per una possibile reunion con Irving.

Il King, che tra pochi giorni diventerà il miglior marcatore della storia NBA, ha twittato due emoji: una corona e degli occhi. Anche qui, come per il tweet di Irving delle scorse ore, il tempismo lascia poco spazio all’immaginazione. James gradirebbe un ritorno di Kyrie Irving alla sua corte: i due hanno vinto il titolo a Cleveland nel 2016, prima di separarsi un anno dopo.

Kyle Kuzma, ex compagno di LeBron ai Lakers e suo amico, ha immediatamente risposto, accusandolo scherzosamente di tampering.