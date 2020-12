Kyrie Irving commenta il primo ritorno al TD Garden da quando ha lasciato i Celtics

Kyrie Irving, superstar dei Brooklyn Nets, ha minimizzato il significato della sua prima partita al TD Garden contro i Boston Celtics. Poco dopo aver aiutato i Nets a battere la sua ex squadra, 113 a 89, nella loro seconda partita di preseason NBA, Irving ha discusso di ciò che gli è passato per la mente.

“Solo un altro giorno al lavoro. Onestamente, sono grato di poter avere rapporti con molti di questi ragazzi che sono ancora qui, ma anche con ragazzi che non sono ancora qui. E sai, alla fine della giornata, siamo andati in guerra insieme. E rispetto tutti quei giovani uomini laggiù. Siamo solo dei ragazzi che crescono in un’attività in cui vogliamo fare ciò che ci rende felici. E per vedere Jayson migliorare, vedere Jaylen migliorare, vedere questi ragazzi maturare ed essere nelle posizioni in cui si trovano, non sono altro che orgoglioso di loro”.