Kyrie Irving dovrà rispettare 6 condizioni per tornare a giocare coi Nets

La sospensione di Kyrie Irving da parte dei Brooklyn Nets, arrivata ormai un paio di giorni fa, non ha una fine precisa. Sicuramente saranno almeno 5 le gare che il giocatore dovrà saltare, ma sostanzialmente è una sospensione ad oltranza. Irving potrà tornare in squadra quando i Nets lo riterranno opportuno, a seconda dei suoi comportamenti. Un primo passo lui lo ha fatto poche ore dopo la sospensione, scusandosi finalmente con la comunità ebraica per l’episodio dell’ultima settimana.

Secondo Shams Charania però i Nets avrebbero dato 6 condizioni ad Irving per tornare in campo, delle vere e proprie task:

Sources: Nets have delivered Kyrie Irving six items he must complete to return to team:

– Apologize/condemn movie

– $500K donation to anti-hate causes

– Sensitivity training

– Antisemitic training

– Meet with ADL, Jewish leaders

– Meet with Joe Tsai to demonstrate understanding

— Shams Charania (@ShamsCharania) November 6, 2022