Dopo che la star dei Brooklyn Nets, Kyrie Irving, ha fatto notizia venerdì per la sua promozione e il supporto di un film e un libro antisemiti, l’NBA ha rilasciato una dichiarazione in cui condanna la diffusione dell’incitamento all’odio e idee simili all’interno della Lega.

Sebbene lo statement della NBA non menzioni Irving e ciò che ha detto, la Lega ha voluto sottolineare che le parole e le idee “antisemite” sono “inaccettabili” e contraddicono i valori che vogliono promuovere.

“L’incitamento all’odio di qualsiasi tipo è inaccettabile e contrasta con i valori di uguaglianza, inclusione e rispetto della NBA. Crediamo di avere tutti un ruolo da svolgere nel garantire che tali parole o idee, comprese quelle antisemetiche, siano contestate e confutate e continueremo a lavorare con tutti i membri della comunità NBA per garantire che tutti comprendano l’impatto delle loro parole e azioni “. ha scritto la Lega attraverso NBA Communications.

Kyrie Irving si è ritrovato in un mare di guai dopo aver condiviso sui social media un collegamento al film del 2018 “Hebrews to Negroes: Wake Up Black America”. Il film è tratto dall’omonimo libro. Sfortunatamente, il suddetto film e libro sono stati ampiamente criticati per i suoi temi antisemiti, con un articolo di Rolling Stone che spiega ulteriormente il problema con esso che potete leggere QUI.

