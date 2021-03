Kyrie Irving e Sabrina Ionescu hanno fortemente criticato la NCAA per la disparità di trattamento tra uomini e donne

Diversamente dal solito, a causa della pandemia, quest’anno il Torneo NCAA, sia nella versione maschile che femminile, si terrà in sede unica a Indianapolis. Probabilmente la prossimità geografica e la condivisione delle strutture tra atleti maschi e atlete femmine ha contribuito però ad evidenziare quali siano le differenze organizzative che la NCAA ha adottato.

Il torneo maschile è notoriamente quello più popolare, ma di certo non ci si aspetterebbe differenze come quelle evidenziate in primis da Sabrina Ionescu, ex stella di Oregon e prima chiamata al Draft 2020 in WNBA. La giocatrice ha pubblicato su Twitter una foto in cui mette impietosamente a confronto la sala pesi a disposizione degli uomini e quella concessa invece alle donne, praticamente una stanzetta con pochi pesi da sollevare.

La sala pesi femminile nella bolla NCAA vs. la sala pesi maschile… Pensavo fosse uno scherzo. Che c***o è questa roba?!? A tutte le ragazze che stanno giocando la March Madness, tenete duro!

Women’s @NCAA bubble weight room vs Men’s weight room… thought this was a joke. WTF is this?!?

To all the women playing in the @marchmadness tournament, keep grinding! pic.twitter.com/K04KTv6s46 — Sabrina Ionescu (@sabrina_i20) March 18, 2021

Le polemiche scaturite dalla foto, diventata virale anche prima che la condividesse Ionescu, hanno spinto la NCAA a pubblicare un comunicato in cui sostanzialmente la colpa di questa disparità viene data agli “spazi limitati” e si promette che, con il procedere del Torneo e quindi l’eliminazione di diverse squadre, verranno fornite migliori attrezzature in nome dell’uguaglianza. Anche qui è però intervenuta Ionescu, che con un video ha dimostrato come in realtà gli spazi per le attrezzature delle donne ci siano eccome, solo che non stanno venendo sfruttati.

A Ionescu si è accodato anche Kyrie Irving, attraverso le proprie storie di Instagram. La stella dei Brooklyn Nets ha condiviso una foto scattata da un’atleta, in cui viene mostrato il contenuto della borsa omaggio che la NCAA ha consegnato alle ragazze: estremamente povero se confrontato con quella data ai partecipanti al torneo maschile. “Quindi NCAA è così che trattate le nostre regine?! Non possiamo tollerarlo! Si meritano di meglio!”. Le differenze di trattamento si rifletterebbero anche nel cibo a disposizione degli uomini e quello a disposizione delle donne, come evidenziato da altre foto.

Kyrie Irving calls out the NCAA on the disparities between the men’s and women’s semi-bubbles. pic.twitter.com/SnEfchAnYC — Anthony Puccio (@APOOCH) March 19, 2021

Here are the differences in amenities/provisions between the Women’s & Men’s NCAA Tournament I’ve seen so far – Weight room/equipment

– Food

– Swag Bags Photos from: @Cpav15, @sedonaprince_, @danhenry3, @alikershner pic.twitter.com/2YfCeXaJNn — AJ McCord (@AJ_McCord) March 19, 2021

Milano. Laureato in Gestione del Lavoro e Comunicazione per le Organizzazioni all’Università Cattolica, ho fondato BasketUniverso nel 2011. Sì, tifo Orlando Magic e faccio di tutto per non nasconderlo.