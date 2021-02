Kyrie Irving è sicuro: Kobe Bryant deve diventare il prossimo logo NBA per un discorso di etnia

Era qualcosa di cui si era parlato con insistenza sui social immediatamente dopo la sua tragica scomparsa, Kyrie Irving con un post su Instagram ha riportato “a galla” l’argomento: Kobe Bryant come nuovo logo della NBA. Da decenni la Lega utilizza, senza ammetterlo per non dover sborsare milioni in diritti, la silhouette di Jerry West come proprio logo, Irving pensa sia il momento di un cambiamento: “Deve succedere, non mi interessa cosa dicono tutti. I re neri hanno costruito questa Lega”.

Con “black kings” Irving ha quindi anche voluto sottolineare come Kobe, afroamericano, sarebbe storicamente più adatto a rappresentare la NBA rispetto a West. In un commento allo stesso post, Irving ha aggiunto: “Per tutti coloro che dicono che non c’entri il colore. ‘Neri’ o ‘Re neri’, è così che chiamiamo noi stessi. E re neri è come gli oppressori si rifiutavano di chiamare i miei antenati. Accettatelo!”.

È comunque molto improbabile, se non impossibile, che la NBA accolga queste richieste visti i costi, sempre in termini di diritti, che avrebbe utilizzare l’immagine di un giocatore dichiarato come proprio logo.

