Kyrie Irving è stato scambiato ai Dallas Mavericks

Come un fulmine a ciel sereno, poco fa è rimbalzata dagli USA la notizia più importante della giornata. I Brooklyn Nets hanno ceduto Kyrie Irving ai Dallas Mavericks, una delle squadre che fin da subito erano in lizza per la superstar che un paio di giorni fa aveva chiesto di essere scambiata. In cambio, i Nets riceveranno Spencer Dinwiddie, Dorian Finney-Smith, una scelta del primo turno al Draft 2029 e due scelte del secondo turno, 2027 e 2029. I Mavericks invece, oltre ad Irving, otterranno anche Markieff Morris.

