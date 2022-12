Kyrie Irving fischiato a Cleveland, la difesa di Kevin Love è commovente

La scorsa notte Kyrie Irving è tornato a Cleveland da avversario ed è stato fischiato dai suoi ex tifosi.

I Brooklyn Nets hanno comunque vinto 117-125 con 32 punti dello stesso Irving e altrettanti di Kevin Durant.

Dopo la gara Kevin Love ha preso le difese dell’ex compagno, spendendo bellissime parole per lui.

Non capisco i motivi di questi fischi. Potrei accettarli dal punto di vista politico o religioso (riferimenti chiari alle posizioni no-vax e antisemite di Irving, ndc) ma il giocatore non si discute. Per quanto ha fatto per noi dovremmo solo battergli le mani ogni volta che torna qui. I Cavaliers dovrebbero ritirare la sua maglia, quando smetterà non bisognerà neanche discuterne. Ha segnato il canestro più importante della storia della franchigia, uno dei più pesanti di ogni tempo in NBA, considerando cosa quella giocata ha significato per la città, per la sua legacy, per quella di LeBron James e perché ha coronato la rimonta contro una corazzata come erano quei Golden State Warriors.