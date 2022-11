Kyrie Irving ha incontrato Adam Silver: l’esito della chiacchierata

Kyrie Irving è al centro dell’ennesima bufera mediatica dopo le sue frasi riconducibili all’antisemitismo.

Dopo aver ricevuto una sospensione, essere stato abbandonato dagli sponsor e aver perso un bel po’ di soldi, il giocatore sta cercando una soluzione insieme ai Brooklyn Nets e alla NBA.

Irving ha chiesto scusa dopo il rifiuto iniziale e poche ore fa ha parlato con il commissioner Adam Silver in persona. Secondo Shams Charania di The Athletic, l’incontro sarebbe stato molto produttivo. I due, infatti, avrebbero trovato la soluzione per risolvere i problemi e prevenire che cose del genere accadano di nuovo in futuro.

Sources: NBA Commissioner Adam Silver and Kyrie Irving met this morning and the sides had a productive and understanding visit, paving the way for the Nets and their suspended star to work through his steps on a potential path forward.

