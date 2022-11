Kyrie Irving ha un “amico” antisemita: Kanye West

Kyrie Irving si è lamentato dei media che lo hanno denunciato per aver promosso un documentario antisemita sui social ma ora è sostenuto dal volto dell’antisemitismo nella cultura pop: Kanye West.

In una serie di post sui social media, West, che ha cambiato legalmente il suo nome in Ye, ha pubblicato scatti in bianco e nero di Irving e Stephen A Smith di ESPN e li ha definiti “veri”.

Kanye West considers Stephen A. Smith and Kyrie Irving ‘real ones’ pic.twitter.com/a58ca1Qe9L — NBACentral (@TheNBACentral) October 30, 2022

“In realtà sono alcuni veri ancora vivi che non hanno più paura. Sono con te È ora di costruirne uno nostro Quindi i #redmedia non potranno mai più controllarci o sminuirci”, ha scritto Ye come didascalia della foto di Smith.

Kanye West ha sottotitolato la foto di Irving con “ce ne sono ancora di veri qui”.

Irving è stato fortemente criticato la scorsa settimana quando ha pubblicato un collegamento al documentario “Hebrews to Negroes: Wake Up Black America” ​​sulla sua pagina Twitter. Il documentario contiene messaggi antisemiti. Ye ha anche affrontato la sua quota di pubblico disprezzo nelle ultime settimane, quando i suoi messaggi antisemiti sulle sue pagine Twitter e Instagram gli hanno fatto perdere oltre 1 miliardo di dollari.

