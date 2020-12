Kyrie Irving il mistico: brucia della salvia al TD Garden per scacciare l’energia negativa

Kyrie Irving è sempre stato un tipo molto particolare, ma negli ultimi anni lo ha dimostrato molto frequentemente, appoggiando ad esempio teorie del complotto e assumendo un’aura di misticismo. Questo suo interesse per le suddette pratiche si è visto bene ieri notte, al suo primo ritorno al TD Garden dopo l’infelice parentesi ai Boston Celtics. Un anno in biancoverde che deve aver lasciato strascichi negativi in Irving anche a distanza di ormai due anni, visto l’insolito comportamento del giocatore nel pre-partita tra Brooklyn Nets e Celtics.

Irving è stato ripreso mentre bruciava della salvia prima della palla a due, un rituale di purificazione per scacciare l’energia negativa che, a quanto pare, risiederebbe nel palazzetto dei Celtics. Qualcosa davvero di mai visto in NBA.

Kyrie with what looks like a sage-burning pregame ritual in Boston pic.twitter.com/cX6oBZ67z1 — Stefan Bondy (@SBondyNYDN) December 18, 2020

Milano. Laureato in Gestione del Lavoro e Comunicazione per le Organizzazioni all’Università Cattolica, ho fondato BasketUniverso nel 2011. Sì, tifo Orlando Magic e faccio di tutto per non nasconderlo.