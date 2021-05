Kyrie Irving multato di nuovo dalla NBA per non voler parlare coi giornalisti

Per la seconda volta in questa stagione, la NBA si vede costretta a multare Kyrie Irving per questioni relative alla media availability. La stella dei Brooklyn Nets ha da sempre un rapporto conflittuale con i giornalisti e ad inizio anno era stato sanzionato per non essersi presentato alle conferenze stampa di rito. Ora dovrà pagare altri 35.000 dollari per “essersi rifiutato ripetutamente” di partecipare agli incontri con i media dopo le partite.

Brooklyn Nets guard Kyrie Irving and the Brooklyn Nets organization have each been fined $35,000 for violating league rules governing media interview access. Statement says fines result from Irving’s repeated refusal to participate in team postgame media availability. — Chris Haynes (@ChrisBHaynes) May 5, 2021

