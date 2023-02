Kyrie Irving non giocherà con i Nets almeno fino alla trade deadline

Kyrie Irving potrebbe aver giocato l’ultima partita con i Brooklyn Nets nei giorni scorsi. Dopo la richiesta di trade arrivata venerdì, il giocatore non è sceso in campo ieri notte contro Washington. Ufficialmente per un infortunio al polpaccio, in realtà il motivo era sotto gli occhi di tutti. E infatti, come riportato da Chris Haynes, i Nets lasceranno fuori Irving per tutte le prossime partite, fino alla trade deadline del 9 febbraio, giovedì prossimo.

Brooklyn Nets intend to keep Kyrie Irving sidelined until a trade is finalized ahead of the Feb. 9 deadline, league sources tell @NBAonTNT, @BleacherReport. — Chris Haynes (@ChrisBHaynes) February 5, 2023

Irving potrebbe ovviamente essere scambiato anche prima di giovedì, i Nets starebbero infatti cercando attivamente una trade per la propria stella. In lizza ci sono Lakers, Mavericks, Suns e nelle ultime ore anche i Clippers, come scritto da ESPN. Alcune squadre avrebbero delle perplessità sull’andare all-in per un giocatore che negli ultimi anni ha presentato seri problemi comportamentali e sicuramente scarsissima affidabilità. La destinazione preferita di Kyrie sarebbero tuttavia i Lakers, dove ritroverebbe LeBron James, il quale nelle scorse ore aveva lasciato intendere sui social che gradirebbe molto lo scambio.

Se Kyrie Irving non dovesse essere scambiato entro giovedì, rimarrà ai Nets fino all’estate quando si libererà da free agent. In quel caso non è chiaro se Brooklyn lo reintegrerà in squadra oppure lo lascerà fuori rosa anche per i prossimi mesi.