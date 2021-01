Kyrie Irving non giocherà domani contro gli Orlando Magic

Sembrava che Kyrie Irving potesse finalmente tornare in campo domani, in occasione della partita tra Brooklyn Nets e Orlando Magic che sarà probabilmente l’esordio di James Harden in bianconero (per ora il Barba è classificato come “questionable”). Invece la point guard rimane ancora out, nonostante domani il suo periodo di quarantena preventiva sarà ufficialmente terminato.

Secondo Malika Andrews, Irving non sarebbe ancora fisicamente pronto a giocare una partita dopo essere stato lontano dai campi per una decina di giorni: servirà quindi qualche allenamento prima che il giocatore possa essere schierato da coach Steve Nash.

Sources: Kyrie Irving will be out due to health and safety protocols for Saturday’s game against Orlando.

While Irving has expressed a desire to return, sources say, the extensive time away from the court requires a period of ramping up basketball activities.

— Malika Andrews (@malika_andrews) January 15, 2021