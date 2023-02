Kyrie Irving non giocherà questa notte contro Washington

Kyrie Irving, se non dovesse essere scambiato entro la trade deadline, onorerà il suo contratto giocando con i Brooklyn Nets per il resto della stagione. Almeno questo è ciò che ha detto ieri sera Chris Haynes, dopo la richiesta di cessione da parte del giocatore. Sicuramente Irving non sarà in campo questa notte, nella gara casalinga contro gli Washington Wizards: i Nets lo hanno già segnato come “out”.

La scelta non stupisce troppo: i Nets hanno tempo fino a giovedì per trovare una trade per Kyrie, e non vogliono appesantire l’ambiente schierando un giocatore così poco tempo dopo una richiesta di trade. Irving ci ha anche messo del suo visto che ieri aveva condiviso un messaggio che sembrava diretto alla franchigia, accusandola di aver manipolato la realtà. “Non lasciate che vi freghino” ha scritto inoltre nelle scorse ore, citando Bob Marley.

La sensazione è che, almeno fino a giovedì, Kyrie Irving rimarrà un separato in casa per i Nets.